Koalisjonen mot IS møtest i Washington etter USA-retrett

Saman med cirka 30 utanriksministrar skal Pompeo òg diskutere neste steg i innsatsen mot den ytterleggåande islamistgruppa IS.

Ifølgje USAs utanriksdepartement vil utviklinga etter at IS-leiaren Abu Bakr al-Baghdadi døydde i ein amerikansk militæroperasjon i slutten av oktober, bli eit sentralt tema.

USA vil halde fram med å samarbeide med den militære alliansen for å «eliminere restane av IS», skriv departementet vidare.

Det var i byrjinga av oktober at Det kvite hus melde at USA ville trekke styrkane sine ut av det nordaustlege Syria. USA har i lengre tid samarbeidd med dei kurdiskleidde styrkane SDF for å nedkjempe ekstremistgruppa.

Kort tid etter USAs retrett innleidde Tyrkia, med hjelp frå syriske opprørsgrupper, ein militæroffensiv mot dei då kurdiskkontrollerte områda.

Mange har kritisert USAs tilbaketrekking og meint at landet har svike sine allierte i SDF-styrkane og skapt ein situasjon som igjen skaper grobotn for IS.

