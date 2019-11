Noreg vurderer EU-dom om merking av varer frå israelske busetjingar

utenriks

Domstolen viser til omsynet til forbrukarane og at dei skal ha høve til å gjere eit informerte val om varene dei kjøper. Regelverket retten har sett på, er ein del av EØS-avtalen, og Utanriksdepartementet er kjent med dommen frå Luxembourg.

– Departementa det gjeld, vil no gjere ei nærare vurdering av innhaldet i avgjerda og dei eventuelle implikasjonane ho har for det norske regelverket på dette området, skriv pressetalsperson Per Bardalen Wiggen i UD i ein e-post til NTB.

EU-domstolen vurderte ei fransk sak om merking av vin frå ei israelsk busetjing på Vestbreidda. Konklusjonen er at det ikkje er korrekt å merkje desse varene som «produserte i Israel», ettersom EU ikkje godkjenner dei okkuperte områda som ein del av staten Israel. Det er heller ikkje nok å skrive at vinen kjem frå Vestbreidda, seier domstolen, som meiner begge dei nemnde variantane kan villeie forbrukarane.

Israel avviser rettsavgjerda og spør kvifor det ikkje blir stilt liknande krav til varer frå andre omstridde territorium.

– Målet er berre å skilje ut Israel og komme med krav ein ikkje stiller til andre, seier det israelske utanriksdepartementet.

Vestbreidda er palestinsk territorium, men okkupert av Israel. Dei israelske busetjingane er ulovlege etter folkeretten.

