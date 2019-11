Ny dag med kø og kork for innbyggarane i Hongkong

utenriks

Ved Hongkongs polytekniske universitet var det samanstøytar mellom politi og demonstrantar. Fleire piler vart skotne mot skjolda til politiet, men ingen vart skadde. Seks piler vart beslaglagt, opplyser politiet.

Dagleglivet i den tidlegare britiske kronkolonien har vorte gradvis meir komplisert og uføreseieleg, og titusenvis er dagleg ramma av køar og forseinkingar. Mange tusen klarer ikkje å komme seg på jobb, og styresmaktene ber arbeidsgivarane vise forståing og fleksibilitet.

I dei gatene der trafikken har unngått blokadar og går på eit slags vis, skaper det mykje kork og uvisse at demonstrantar har ramponert trafikklys. Over 240 lys i sentrum er sett ut av spel.

Utdanningsbyrået held at fast på at skular, frå barneskular til vidaregåande, skal haldast stengt fram til måndag. Men i nokre tilfelle er skulane opne for foreldre som ikkje har moglegheit til å vere heime og passe barna.

Ved det polytekniske universitetet var det spent stemning på ettermiddagen lokal tid, då det vart brukt pil og boge mot politiet. Demonstrantane som var over gatenivå, kasta blomsterpotter mot ordensmakta, som svarte med tåregass.

Tysdag gjekk det hardt for seg ved det kinesiske universitetet, der demonstrantar kasta over 400 brannbomber og andre gjenstandar frå bruer og ned i gatene. I kveldstimane såg området ut som ei krigssone. Universitetet har avlyst all undervisning fram til nyttår og ber studentane bruke undervisningsmoglegheitene på nett.

I morgontimane torsdag brukte demonstrantane motorsag for å kappe tre som vart dratt ut i gatene som barrikadar.

