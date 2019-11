Seks nordmenn på segltur i Panama overfalne og rana

utenriks

Dei seks var på tur rundt Sør-Amerika og hadde vore på reise i meir enn eitt år då dei før helga vart overfalne utanfor kysten av Panama.

Båten var ved den vesle tettstaden Nombre de Dios, nokon mil nordaust for byen Colón då dei skal ha vorte angripne av opptil åtte maskerte mann, væpna med knivar og skytevåpen som kom til seglbåten i ein eigen båt.

– Utanriksdepartementet er kjent med hendinga. Av omsyn til dei ramma, har vi ingen ytterlegare kommentar, skriv departementet i ei fråsegn til NTB.

Tysdag vart seks mistenkte arresterte i Nombre de Dios. Dei er sikta for å ha vore delaktige i overfallet. Personane vart arresterte etter at det dagen før hadde vorte funne ein satelitt-telefon og datautstyr som stamma frå den norske båten.

Politisjef Elmer Castillo i Colón, seier til lokale medium at arrestasjonen av dei sikta skjedde tysdag. I ei pressemelding frå lokalt politi same dag heiter det at dei seks som vart arresterte er sikta for to brot på straffelova som kan medføre fengsel frå 10 til 18 år.

(©NPK)