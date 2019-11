Seks såra i skyting på skule i California

utenriks

Politiet har den mistenkte i si varetekt, men vedkommande får behandling ved eit lokalt sjukehus, heiter det i ei oppdatering frå Los Angeles-politiet torsdag formiddag.

Det var ei stund forvirring rundt kor mange såra det var, men politiet opplyste etter kvart at seks personar vart såra. Tilstanden er kritisk for to av dei, ifølgje ABC7.

Politiet stadfestar at dei såra er elevar ved skulen, og at det var ei medelev som skaut dei.

Santa Clarita ligg om lag 50 kilometer nord for Los Angeles sentrum. Saugus High School har rundt 2.300 elevar. Andre skular i området vart stengde. Folk som bur i området nær skulen, vart bedne om å halde dører og vindauge stengde.

