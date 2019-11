Tre såra i skyting på skule i California

utenriks

Den mistenkte har asiatisk utsjånad, er kledd i svart og har vorte observert ved Saugus High School, opplyser politiet i Los Angeles County.

Folk som bur i området nær skulen, blir bedne om å halde dører og vindauge stengde. Leitinga etter den mistenkte er i gang, fortel NBC i Los Angeles.

Det er ikkje klart om dei såra har vorte trefte av skot eller om det er andre typar skadar dei har fått, opplyser talsmann for brannvesenet Christopher Thomas.

Brannvesenet opplyste først at sju personar hadde vorte såra, men talet vart seinare justert ned til tre. Ein av dei vart send med helikopter til sjukehus. Dei to andre vart sende bort i sjukebil. Politiet stadfestar at dei tre er elevar ved skulen. Også den mistenkte gjerningsmannen har tilknyting til skulen, melder ABC7.

Elevane på skulen vart eskorterte bort frå området av væpna politi.

Santa Clarita ligg om lag 50 kilometer nord for Los Angeles sentrum. Saugus High School har rundt 2.300 elevar. Andre skular i området vart stengde.

