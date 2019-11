Guvernør i Indonesia seier fattige turistar ikkje er velkomne

utenriks

– Turistar som kjem hit må vere rike, seier guvernør Victor Laiskodat til den indonesiske avisa Kompas.

Laiskodat er guvernør i regionen Aust-Nusa Tenggara, som mellom anna er kjent for å vere heimstaden til komodovaranen. Komodovaranen er den største øgla i verda.

Guvernøren meiner at provinsen bør vere ein «toppdestinasjon», sidan den hamna på lista over Lonely Planets reisetilrådingar for neste år.

Aust-Nusa Tenggara er blant Indonesias fattigaste provinsar.

– Dei fattige får ikkje komme. Vi har mange nok folk som det, så vi treng ikkje å sjå fleire av dei, sa Laiskodat til Kompas.

Laiskodat foreslår mellom anna at besøkande skal betale ei stor avgift for å få besøke Komodo-øya, som er heimen til kjempeøgla. I dag kostar det omtrent 10 dollar å gå i land på øya.

(©NPK)