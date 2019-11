Litauiske styresmakter: Frode Berg er i Litauen

utenriks

– Frode Berg er no i Litauen, sa ein litauisk tenestemann på ein pressekonferanse fredag.

Frode Berg vart utlevert til Litauen saman med to litauarar som er dømde for spionasje i Russland. Det litauiske presidentkontoret skriv på sine eigne nettsider at Berg vart overlevert til den norske ambassaden i Litauen.

Utleveringa av dei spiondømde skjedde på grensa mellom Litauen og Russland fredag.

Tidlegare fredag vart det kjent at Litauens president Gitanas Nauseda har benåda dei to spiondømde russarane Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko, som truleg inngår i ein utvekslingsavtale om Frode Berg.