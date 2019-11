Nær ein halv million drivne på flukt av flaum i Sør-Sudan

utenriks

Om lag 60 prosent av dei fordrivne leid av kraftig underernæring allereie før det unormalt kraftige regnvêret sette inn i juli, opplyser hjelpeorganisasjonen fredag.

Dei mange internt fordrivne bur no i mellombelse skur og telt, og mange av dei har mista viktige jordbruksområde. Minst 200.000 av dei fordrivne er barn, ifølgje Redd barna.

Samtidig gjer vassmassane det vanskeleg å få livbergande hjelp fram til dei ramma. I enkelte område har leveransane av nødhjelp vorte innstilt inntil vidare.

– Flaumane i Sør-Sudan har nådd eit kritisk punkt, og barn og familiane deira har behov for rask hjelp. Samfunna som er ramma, er allereie nokon av dei mest utsette i landet, seier Redd barnas landsdirektør for Sør-Sudan, Rama Hansraj.

Data viser at dei verst ramma områda hadde over dobbelt så mykje nedbør som normalt i perioden mellom september og oktober. Medan det normale er litt under 200 millimeter, fall det rundt 425 millimeter.

Det er venta meir regn dei neste vekene.

Flaumkatastrofen gjorde at Sør-Sudan erklærte unntakstilstand i oktober.

(©NPK)