To palestinarar såra i israelske luftangrep mot Gazastripa

– Vi treffer for augneblinken terrormål mot Islamsk heilag krig (Jihad) i Gaza, skreiv det israelske forsvaret (IDF) i ei melding på Twitter natt til fredag.

Forsvaret skreiv vidare at angrepet kom som følgje av at den palestinske gruppa Islamsk heilag krig avfyrte fem rakettar frå Gazastripa mot Israel torsdag, ikkje mange timane etter at partane inngjekk ein våpenkvileavtale. To av rakettane vart stoppa av rakettforsvarssystemet, ifølgje det israelske forsvaret.

Våpenkvila vart inngått etter to dagar med israelske luftangrep og palestinske rakettangrep som drap 34 palestinarar, mange av dei sivile, ifølgje palestinske kjelder. Blant dei drepne er seks medlemmer av same familie, har helsepersonell i Gaza uttalt.

– IDF ser svært alvorleg på brot på våpenkvila og rakettane retta mot Israel, seier det israelske forsvaret i ei fråsegn.

I fråsegna seier dei vidare at dei er førebudde på å «fortsette å operere som nødvendig mot alle forsøk på å skade israelske sivile».

Egypt og FN mekla mellom partane for å få til ei våpenkvile.

