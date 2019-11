Den siste EU-kommissæren godkjent

utenriks

Med godkjenninga av Oliver Várhelyi måndag er den siste brikka på plass i puslespelet til den påtroppande presidenten. Etter at tre kandidatar vart avviste i parlamentet tidlegare i haust, måtte Ungarn, Romania og Frankrike komme opp med nye kandidatar.

Dei to sistnemnde vart godkjente etter utspørjing i parlamentskomiteane sine før helga. Várhelyi fekk på si side eit knippe ekstra spørsmål som måtte svarast på skriftleg. Det gjorde han måndag, og same ettermiddag fekk han tommelen opp frå utanrikskomiteen i parlamentet.

Dermed blir han truleg kommissær med ansvar for eventuelle nye utvidingar av EU.

Forstyrra balanse

Då Ursula von der Leyen presenterte kandidatane i september, hadde ho oppfylt målet om kjønnsbalanse blant dei 27 som utgjer «Regjeringa i EU». Ekstrarundane har forstyrra den noko, og det er no 15 menn og 12 kvinner som skal stå for den daglege drifta av unionen.

EU-parlamentet må framleis stemme over kommisjonen som heilskap, men med godkjenninga på måndag ligg alt til rette for at det kan skje innan 1. desember. Det er det nye datoen von der Leyen siktar mot etter at det vart klart at ho ikkje vil rekke den opphavlege fristen 1. november.

Uavklart for Storbritannia

Ein ytterlegare komplikasjon har oppstått etter at brexit vart utsett. Alle land pliktar å nominere ein kommissær, men britane har ikkje gjort det, sidan dei skulle vore ute av unionen innan førre månadsskifte.

Storbritannia har òg sagt at nasjonale reglar hindrar dei i å komme opp med ein kandidat før valet 12. desember. EU har starta ein juridisk prosess som kan ende med sanksjonar mot Storbritannia.

