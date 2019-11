Hongkong-politiet ber demonstrantar i omringa universitet komme ut

utenriks

– Desse opprørarane er kriminelle. Dei må møte konsekvensane av handlingane sine, sa polititalsperson Cheuk Hau-yip på ein pressekonferanse i Hongkong.

Han sa at han ikkje såg noko anna alternativ enn at demonstrantane kjem ut og møter rettsvesenet.

Opprørspoliti omringa søndag Hongkongs polytekniske universitet mens over 1.000 personar var på innsida etter at dei hadde tatt kontroll over universitetsområdet. Politiet har brukt tåregass og vasskanonar mot demonstrantar som har prøvd å rømme, medan demonstrantane har kasta bensinbomber mot politiet.

Mange av demonstrantane er unge. Ifølgje BBC er det òg tenåringar og ungdomsskuleelevar blant dei.

Politiet opplyste samtidig at dei gjennom helga har arrestert 154 personar i aldersspennet 13 til 54 år. Siktingane omfatta mellom anna tjuveri, våpeninnehav og deltaking i opptøyar.

