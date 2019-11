utenriks

– Det å utsetje vala er ei vanskeleg avgjerd å ta, og vi ville ikkje gått til dette skrittet med mindre det var absolutt nødvendig, sa Patrick Nip, som er ansvarleg for valavvikling i Hongkong, til kringkastaren RTHK.

Han fastslår at opptøyane den siste tida har redusert moglegheita for at vala i det heile kan bli halde.

Hongkong har vore herja av store demonstrasjonar sidan juni, og situasjonen har den siste veka forverra seg ytterlegare.

