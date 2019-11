Investorar set press på energibyrået IEA – meiner meir må gjerast for klima

utenriks

Rapporten, som blir beskrive som årets viktigaste analyse av energisektoren, World Energy Outlook, vart lagt fram tidlegare i oktober, og gir eit viktig avgjerdsgrunnlag for mellom anna næringsliv og politikk.

I rapporten slår IEA fast at det trengst ein langt større innsats viss verda skal kunne redusere utsleppa i energisektoren nok til å hindre ein klima-tidsbombe.

For små endringar

Måndag sende norske Storebrand og 64 andre selskap, organisasjonar og akademikarar eit felles brev til IEA-sjef Fatih Birol, der dei ber organisasjonen endre analysane, skriv Reuters.

– IEA leverer ikkje dei verktøya regjeringar, investorar og selskap treng for å tilpasse politikk, investeringar og forretningsstrategiar til Parisavtalen, seier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

I den siste utgåva av rapporten har IEA gjort fleire endringar. Mellom anna har byrået ei meir konsentrert framstilling av korleis verda kan no måla i Parisavtalen.

Ifølgje kritikarane har dei ikkje lykkast med dette, og i brevet oversendt IEA blir det peika på at byrået bør gi ein betre analyse av kva som skal til for å nå målet om å redusere oppvarminga til 1,5 grader, i tråd med Parisavtalen.

Vil ha betre analysar

Dei ber òg om at organisasjonen inkluderer analysar om implementering av fornybar energi, auka energieffektivitet, auka del elbilar og ein brems i utvinninga av olje, gass og kolproduksjon i sitt fornybarscenario.

IEAs fornybarscenario skal sikre at CO2-utsleppet i verda blir kutta med to tredelar mellom 2018 og 2050 før dei blir nulla ut i 2070. Planen legg opp til at delen fossilt brennstoff fell frå 81 prosent i fjor til 58 prosent i 2040. Det vil ifølgje IEA vere nok til at temperaturauken held seg under 1,8 grader.

I Parisavtalen forplikta landet i verda seg til å avgrense den globale oppvarminga til godt under 2 grader og helst til 1,5 grader.

Meiner kritikarane har misforstått

I eit intervju med Reuters tidlegare i november argumenterte Birol og andre IEA-toppar for at kritikken av rapporten var malplassert, og at scenarioa i rapporten, og det dei prøver å gjere greie for, var misforstått.

Også Nordea, Ikea, Zürich Insurance Group, Folksam og tidlegare FNs klimasjef, Christiana Figueres, er blant dei 65 som har signert brevet.

