Ny barnevernsdom venta i Menneskerettsdomstolen

Saka som blir avgjord denne veka, gjeld akuttplassering og omsorgsovertaking for ei nyfødd jente i 2015. Etter tre år og fleire rundar i barnevernsnemnda og retten fekk foreldra dottera tilbake i 2018.

I mellomtida hadde dei klaga Noreg inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Dei meiner Noreg braut Menneskerettskonvensjonens artikkel 8 om respekt for privatliv og familieliv, ei klage dei heldt oppe, sjølv om familien var gjenforeina.

– Vi vil at denne saka skal vere med på å forandre barnevernet. Det ville gi smerta vår ei form for verdi og meining, seier faren til jenta til Aftenposten.

For tida behandlar Menneskerettsdomstolen i Strasbourg rundt 30 saker mot Noreg. I september vart Noreg dømt i ei sak om tvangsadopsjon av ein tre år gammal gut som hadde budd i fosterheim sidan han var tre veker gammal. Domstolen kom fram til at retten til privatliv var krenkt både for guten og den biologiske mor hans.

– Desse to sakene har det til felles at det var eit tynt grunnlag akuttvedtaket vart treft på, seier advokat Morten Engesbak til Aftenposten. Han representerer foreldra i saka som blir avgjort tysdag. Han vil ikkje spå noko om utfallet.

Advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor seier den aktuelle saka har lege til behandling i Strasbourg lenge.

– Det er derfor ikkje unaturleg at dom kjem no, seier han

