Politiet strammar grepet rundt universitet i Hongkong

Politiet viser ingen teikn til å la demonstrantane, som er væpna med mellom anna brannbomber, sleppe unna. Styresmaktene har bedt dei om å overgi seg slik at dei kan bli stilte til ansvar, men i staden har fleire freista å rømme gjennom jernringen av politifolk som omringar det polytekniske universitetet i Hongkong.

Ei rekke ungdommar vart arresterte då dei prøvde å komme seg unna.

Det var tredje gongen ei gruppe demonstrantar prøvde å komme seg unna etter ei kaotisk natt der dei over 1.000 demonstrantane inne på universitetsområdet har nekta å overgi seg til ei stor mengde politifolk utanfor.

Kina åtvarar om at dei ikkje vil sitje roleg viss situasjonen i Hongkong kjem ut av kontroll. Og måndag kveld var universitetsområdet framleis omringa.

Det er komme melding om at fleire er alvorleg skadde, og etter 18 timar med omleiring lét styresmaktene hjelpearbeidarar frå Røde Kors sleppe inn på området

Barrikaderte seg

Demonstrantar har i fleire dagar barrikaderte det polytekniske universitetet i Hongkong for å hindre at politiet skal ta seg inn, og politiet omringa universitetet søndag.

Det er uklart om nokon av demonstrantane har klart å sleppe unna. Då nokre av ungdommane prøvde å rømme, skal politiet ha rykt fram og drive dei tilbake. Politiet har erklært området som ei opprørssone. Det skal mellom anna ha vorte kasta bensinbomber mot politiet.

Måndag vart det høyrt fleire store drønn før ein vegg med flammar kom til syne utanfor universitetet, som har fungert som ein samlingsplass for mange som har deltatt i demonstrasjonane. BBC skriv at det skal vere rundt 1.000 demonstrantar inne på universitetet.

Åtvarar

Den kinesiske ambassadøren til Storbritannia, Liu Xiaoming, sa på ein pressekonferanse i London måndag ettermiddag at dei er klare til å ta grep viss ikkje situasjonen i Hongkong roar seg.

– Viss situasjonen kjem ut av kontroll, vil ikkje sentralregjeringa sitje stille og sjå på, sa han.

– Vi har nok makt og avgjerdsmakt til å gjere ein slutt på uroa.

Valdsbruken under dei store demonstrasjonane som har herja i Hongkong sidan juni, har auka i omfang dei siste vekene. Den siste veka har skular vorte stengde, vegar sperra, og kinesiske soldatar har vorte observerte i gatene medan dei rydda opp.

Massive samanstøyt

Kina har så langt nekta å gå med på dei viktigaste krava til demonstrantane, mellom dei frie val utan at Kina blandar seg inn i kven som kan stille som kandidatar. I staden har det blitt trua med at styresmaktene i Hongkong ikkje vil godta motstand mot det politiske systemet. Bekymringa har auka for at militæret vil bli sett inn mot demonstrantane.

Aksjonane til demonstrantane har byrja å ramme økonomien i Hongkong, noko som har vore eit uttalt mål.

Søndag var det massive samanstøytar mellom demonstrantar og politi fleire stader i byen. Politiet brukte tåregass, som demonstrantane mellom anna svarte på med brannbomber. Ein politibetjent skal ha vorte skote i beinet med ei pil, men det ikkje har komme meldingar om at nokre demonstrantar er skotne.

Åtvara sterkt

Demonstrantane ved universitetet brukte paraplyar for å verne seg mot vasskanonane til politiet.

Talspersonen til politiet Louis Lau kom med ei åtvaring mot demonstrantane i ein direktesend Facebook-video.

– Eg åtvarar no dei som driv med opptøyar, mot å bruke brannbomber, piler, bilar eller andre dødelege våpen, sa han.

– Viss dei held fram med slike farlege handlingar, vil vi ikkje ha noko anna val enn å bruke det vi kan av makt, som inkluderer skarp ammunisjon, for å slå tilbake, sa talspersonen.

