Rettane til barn blir betre, men nye farar har oppstått

Klimaendringar er éin av dei nye truslane mot den oppveksande generasjonen, skriv UNICEF i ein fersk rapport.

Rapporten markerer 30 år med barnerettar, og han ser på framgangen som er oppnådd sidan barnekonvensjonen vart vedtatt av FNs generalforsamling 20. november i 1989.

Rapporten tar òg for seg nye utfordringar som har oppstått.

– I tillegg til vedvarande utfordringar som helse, ernæring og utdanning, må barn i dag stri med truslar som klimaendinger og misbruk og mobbing på nett, seier UNICEF-sjef Henrietta Fore.

Sidan 1989 har dødsrisikoen for barn under fem år fall med om lag 60 prosent, heiter det i rapporten. Fleire barn går på skule, og rettane til barn er skrivne inn i lovene i fleire land.

Likevel peikar UNICEF på at framgangen ikkje har vore jamt fordelt i verda. Barn under fem år frå fattige heim har ein mykje høgare risiko for å døy av sjukdommar det finst vaksinar mot, enn barn frå utviklingsland. Berre halvparten av barna sør for Sahara er vaksinert mot meslingar.

Rapporten peikar òg på at nokre jenter er meir utsette for å bli garvide som barn enn i 1989.

