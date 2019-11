Statsministeren i Danmark forstår synet til Macron på Nato

utenriks

Fredriksen vil ikkje kommentere ordet hjernedød, men seier at ho er samd i Macrons vurdering om at Nato manglar strategisk styring.

– Det meiner eg er heilt klart, også på bakgrunn av det som har skjedd i Syria, sa Fredriksen etter eit møte med Macron i Paris måndag.

I eit intervju med The Economist kom Macron nyleg med skarp kritikk av Nato.

– Det vi no opplever, er at NATO-alliansen er hjernedød, sa han.

Macron meiner at det er eit totalt fråvær av koordinering mellom Europa og USA om strategiske avgjerder i Nato og peika mellom anna på utviklinga i Syria.

USA trekte seg ut frå den nordlege delen av landet, noko som gjorde at Tyrkia kunne innleie ein militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen i nordaust i Syria. Militsen har vore ein avgjerande allierte for NATO-landa i kampen mot IS.

Fråsegna frå Macron vekte oppsikt, og både NATO-leiar Jens Stoltenberg og statsminister Angela Merkel i Tyskland tok avstand frå påstanden hans.

Fredriksen understreka måndag at Nato er viktigast for Danmark sikkerheitspolitisk.

(©NPK)