To personar omkom då bru kollapsa i Frankrike

utenriks

Ein personbil og ein lastebil fall i elva då hengebrua kollapsa ved Mirepoix-sur-Tarn nord for Toulouse. Ulykka skjedde i det dei to bilane køyrde ut på brua frå kvar sin kant.

Lastebilsjåføren var sakna etter hendinga og vart funnen død etter fleire timar med leiting. Sjåføren vart funnen inne i lastebilen.

15-åringen var ein av passasjerane i personbilen. Mora hennar og fire andre personar klarte å komme seg ut av bilen. Nokon klarte å symje i land sjølve, medan andre vart redda av forbipasserande.

Fem personar fekk alvorlege skadar i redningsarbeidet.

Det var ei stund uklart om eit tredje køyretøy òg hadde hamna i elva, men søket viste at det ikkje var tilfelle.

Ein storstilt redningsaksjon vart sett i gang etter ulykka. Om lag 70 brannfolk deltok, i tillegg til dykkarar, ein hundepatrulje og tre helikopter.

TV-bilde viser at brua knakk på to stadar, og at mesteparten av brua ligg under elvevatnet. Den 155 meter lange hengebrua vart bygd på 1930-talet og tolte maksimum 19 tonn. Mange fotgjengarar, mellom dei skulebarn, pleier òg å krysse brua.

Brua vart undersøkt i 2017, og då vart det ikkje funne nokon feil, ifølgje lokale styresmakter. Årsaka til kollapsen skal no granskast.

(©NPK)