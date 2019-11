Vestlege land støttar protestane til opposisjonen i Georgia

utenriks

I det som blir beskrive som den største protesten mot regjeringa på fleire år, samla meir enn 20.000 personar seg utanfor nasjonalforsamlinga i hovudstaden Tbilisi søndag.

I ei felles fråsegn måndag uttrykker både USAs og EUs ambassadar i Tbilisi støtte til protestane. Dei skriv mellom anna at dei har forståing for skuffelsen i befolkninga, og at nasjonalforsamlinga har mislykkast med å gjere valet i 2020 meir parlamentarisk.

– Vi støttar fullt og heilt retten til ein fredeleg protest og til å ytre seg fritt, heiter det i fråsegna.

Krev at regjeringa går av

Det er opposisjonspartiet som har tatt initiativ til demonstrasjonane etter at regjeringa i landet førre veke stemte ned eit forslag om å innføre eit nytt stemmesystem i valet på nasjonalforsamlinga neste år.

Demonstrantane krev at regjeringa går av, og at nye valreglar kjem på plass.

Generalsekretær i det regjerande partiet i landet, Kakha Kaladze, har i etterkant skulda opposisjonen for å destabilisere den politiske prosessen, og kallar åtferda «billeg» og «øydeleggande».

Mistar støtte

Måndag morgon hindra demonstrantar medlemmer frå regjeringspartiet frå å gå inn i nasjonalforsamlinga, og kom med tilrop som «rotter» og «slavar».

Opposisjonen meiner regjeringspartiet tener på å behalde det gamle valsystemet. Etter valet i 2016 vart regjeringa skulda for valfusk.

Regjeringspartiet, som har hatt makta sidan 2012, har gradvis mista støtta i befolkninga etter stagnasjon i økonomien og misnøye med haldninga til regjeringa i demokratispørsmål.

(©NPK)