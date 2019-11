NATO utvidar til verdsrommet

utenriks

– Vi har ingen planar om å plassere våpen i verdsrommet, men dette handlar om å erkjenne at verdsrommet er avgjerande for forsvar og avskrekking, tidleg varsling, kommunikasjon og navigasjon, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse dagen før utanriksministrane samlast i hovudkvarteret til alliansen i Brussel.

– Å sjå på verdsrommet som det femte domenet vårt er eit signal om at vi held fram med å styrke forsvarsevna på alle område, seier generalsekretæren. Dei fire eksisterande domena er elles land, sjø, luft og cyberrommet.

Kina

Møtet på onsdag kjem òg til å handle om mange av dei faste postane i NATO-samanheng, inkludert kampen mot terror og byrdefordeling mellom medlemmene i alliansen. Det kjem oppdaterte tal om kor mykje medlemslanda bruker på forsvarsbudsjettet.

NATO-landa skal òg diskutere Kina, som tar ei stadig viktigare rolle i verda.

– Med det følgjer det moglegheiter, men også moglege utfordringar. Då eg nyleg besøkte USA, møtte eg folk som gav uttrykk for bekymring for Kina, og då er det viktig at venner og allierte held saman. Det gjer NATO endå viktigare for USA.

Usemje

Heller ikkje denne gongen slepp NATO unna diskusjonar om interne usemjer i alliansen. Ei lang rekke medlemsland har fordømt Tyrkias invasjon i Nord-Syria, noko som vart eit sentralt tema på forsvarsministermøtet for ein snau månad sidan.

Nyleg kom Frankrikes president med kraftig kritikk av NATO. I eit intervju med The Economist omtalte Emmanuel Macron alliansen som hjernedød og sa at Europa må byrje å sjå på seg sjølv som ein strategisk, geopolitisk maktfaktor.

– Eg reiser til Paris neste veke. Bodskapen min er at NATO er smidig og tilpassingsdyktig. Det er heller inga motsetning mellom sterkare europeisk samarbeid og eit sterkare NATO, meiner Stoltenberg, som også tidlegare har sagt at han ikkje deler Macrons syn.

Nærmar seg toppmøte

NATO-sjefen gjentar òg at det ikkje er uvanleg at det er usemje mellom medlemslanda.

– Vi er 29 demokrati, og det er ting som skil oss. Trass i det har vi alltid klart å samle oss rundt kjernen, som er gjensidig forsvar. Det er viktig å gjere i dag òg. I ei meir uføreseielege verd er svaret eit sterkare NATO, ikkje å svekke banda, seier han.

Utanriksministermøtet skal i stor grad førebu grunnen for toppmøtet om to veker. Då møtest stats- og regjeringssjefane i NATO-landa utanfor London.

(©NPK)