New York Times: To fengselsvakter blir truleg sikta etter dødsfallet til Epstein

utenriks

Siktingane er dei første knytt til etterforskinga av dødsfallet til milliardæren i ei fengselscelle på Manhattan 10. august, ifølgje avisa.

Dei to vaktene hamna i søkelyset kort tid etter dødsfallet, fordi dei var ansvarlege for å overvake høgtryggingscella der Epstein vart halden.

I staden for å sjekke cella kvar halvtime, slik dei skulle etter forskriftene, skal dei ha sove i fleire timar og forfalska rapportar for å dekke over kva dei hadde gjort, ifølgje fleire kjelder med kunnskap om saka som New York Times har snakka med.

Epstein, som hadde fleire mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, var sikta for menneskehandel og overgrep mot fleire unge jenter og kvinner.

(©NPK)