Nord-Korea ut mot Sveriges meklarinnsats

utenriks

Han kritiserer svenskane for å blande seg inn i forhandlingane som ein slags «baksetesjåfør».

– Viss den svenske sida oppfører seg som ein baksetesjåfør, kan det sjåast på som urimeleg. Den svenske sida burde forstå situasjonen ordentleg og oppføre seg, seier han.

Sverige har ifølgje nordkoreanaren framført eit amerikansk forslag om at partane skal møtast igjen i desember. I oktober var Sverige vert for fredsforhandlingar mellom USA og Nord-Korea utanfor Stockholm, men Nord-Korea trekte seg frå samtalane fordi dei meinte at USA ikkje hadde med seg noko å forhandle om.

Måndag kom Nord-Korea med ei fråsegn der det blir slått fast at dei ikkje er interesserte i å gi president Donald Trump endå eit toppmøte å skryte av.

Tysdag kom Nord-Korea med krav om at USA må stanse alle militærøvingar med Sør-Korea ein gong for alle. For få dagar sidan kunngjorde USA og Sør-Korea at dei utset ei planlagt militærøving for å vise velvilje mot Nord-Korea.

