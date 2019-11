Ny arrestasjon etter overfall på nordmenn i Panama

utenriks

Sju av dei antatte ranarane vart arresterte av politiet førre veike, og politiet har sidan då jakta den åttande gjerningsmannen. Tysdag kveld kom meldinga frå politiet om at han var tatt, skriv avisa.

Dei arresterte er i alderen 17 til 25 år, ifølgje politiet.

Det var fredag 8. november at dei seks nordmennene vart overfalne og rana utanfor kysten av Panama. Båten vart angripen medan han låg ankra opp for natta.

Overfor Aftenposten har politimeisteren i byen Colón, Manuel Zorrillaat, sagt at dei to kvinnene som var om bord på båten, forlét Panama laurdag for å fly heim til Noreg. Dei fire andre personane om bord, alle menn, skal ifølgje politiet ønske å halde fram seglasen.

