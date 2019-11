Støre reagerer skarpt på USAs kursendring i Midtausten

utenriks

President Donald Trump og regjeringa hans endrar no USAs syn på Israels busetjingar på den okkuperte Vestbreidda. Landet meiner ikkje lenger at dei omstridde busetjingane er i strid med folkeretten.

– Historisk urett av USA: Okkupasjonen av palestinsk land er og blir i strid med folkeretten, skriv Støre på Twitter tysdag.

– Dei som vel å sjå bort frå okkupasjonen, fordjupar urett mot palestinarane og skaper nye problem for Israel. Det er ikkje demokratisk når fleire millionar innbyggarar blir nekta stemmerett, seier Ap-leiaren, som var Noregs utanriksminister frå 2005 til 2012.

USA slo i 1978 fast at Israels busetjingar på den okkuperte, palestinske Vestbreidda ikkje er i samsvar med folkeretten. Vurderinga har vore eit viktig grunnlag for USAs Midtausten-politikk i over 40 år.

