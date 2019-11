To vestlege gislar lauslatne etter fleire år i Taliban-fangenskap

utenriks

Amerikanaren Kevin King og australiaren Timothy Weeks vart slopne fri i Zabul-provinsen tysdag formiddag og flogne ut av området i amerikanske helikopter, opplyser ei lokal politikjelde.

Taliban seier òg at dei to vestlege gislane er frigitt, men verken amerikanske eller australske styresmakter har så langt stadfesta dette.

Det er ikkje klart om dei to gislane vart overgitt til representantar for den afghanske regjeringa, mellommenn eller amerikanske styrkar.

Både King og Weeks jobba som professorar ved The American University i Kabul då dei vart bortførte av Taliban i august 2016.

Nyheita om at dei to var sett fri, kom få timar etter at den afghanske regjeringa lauslét tre Taliban-toppar som har sete i afghansk fangenskap. Dei tre vart flogne til Qatar der planen ifølgje afghanske styresmakter skulle vere å utveksle dei med King og Weeks.

Dei tre Taliban-fangane er Anas Haqqani, som er veslebroren til Talibans nestleiar Sirajuddin Haqqani, og dessutan to andre høgt rangerte personar i Taliban. Sirajuddin Haqqani er leiar for det mektige Haqqani-nettverket.

Det var førre veke at Afghanistans president Ashraf Ghani kunngjorde at dei tre Taliban-kommandantane ville bli lauslatne og utveksla med vestlege gislar. Håpet er at det kan setje fart på fredsforhandlingane i landet.

(©NPK)