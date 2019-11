Japans statsminister Shinzo Abe er den lengstsittande leiaren i landet

utenriks

Han passerte onsdag Taro Katsura, som var statsminister tidleg på 1900-talet. Abe har no vore statsminister i nesten åtte år.

– Dag for dag har eg gjort forsøk på å oppfylle løfta eg har gitt, og på grunn av desse daglege forsøka er eg her framleis for å markere denne dagen, sa Abe då han møtte journalistar onsdag.

Abe sitt store prosjekt medan han har vore statsminister, er å revidere Japans pasifistiske grunnlov og rette opp igjen eit fullstendig, kampdyktig militære.

Onsdag fornya Abe løfta sine om å stoppe deflasjonen, gjere tiltak for å forhindre den aukande gjennomsnittsalderen i befolkninga og få folk til å få fleire barn, stanse nedgangen i innbyggartal og revidere grunnlova.

Abe har drive ein aktiv økonomisk politikk for å stimulere den japanske økonomien. Han har mellom anna gjort store statlege investeringar. Dette har ført til at den japanske økonomien har vakse medan han har vore statsminister, men ikkje like mykje som han lova då han vart attvalt i 2012.

(©NPK)