Prins Andrew seier frå seg alle offentlege oppdrag

utenriks

Avgjerda gjeld for overskodeleg framtid, ifølgje ei fråsegn frå prinsen onsdag.

I eit sjeldan intervju med BBC laurdag sa prinsen at han hadde utvist «dårleg dømmekraft» då han heldt fram vennskapen med milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein.

Epstein, som allereie i 2008 vart dømt for å ha tvunge kvinner til å utføre seksuelle tenester, vart arrestert igjen i juli og tiltalt for menneskehandel og eitt seksuelt overgrep mot ein mindreårig. Han tok livet sitt i fengsel før saka kom opp.

Prinsen seier i fråsegna at han har stor sympati med offera til Epstein. Han seier òg at han er villig til å hjelpe politiet i vidare etterforsking om nødvendig.

– Det har vorte klart for meg dei siste dagane at omstenda rundt den tidlegare tilknytinga mi til Jeffrey Epstein har vorte ei stor forstyrring for arbeidet til familien min og det verdifulle arbeidet som føregår i dei mange organisasjonane og velgjerande stiftingane som eg er stolt av å støtte, heiter det i fråsegna frå prinsen.

Tidlegare har Andrew vorte skulda for å ha hatt sex med ein 17-åring som visstnok fekk 15.000 dollar i betaling frå Epstein i 2001.

Prins Andrew nektar kategorisk å ha hatt sex med henne, men i britiske medium har han fått hard kritikk for å forsvare vennskapen med Epstein og for ikkje å vise empati med offera for finansmannsverksemda i BBC-intervjuet.

59 år gamle prins Andrew er den andre sonen til dronning Elizabeth og den 8. i arverekkja til den britiske trona.

