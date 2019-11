Tre drepne då soldatar braut opp drivstoffblokade i Bolivia

utenriks

Tilhengarar av tidlegare president Evo Morales hadde blokkert tilgangen til eit drivstoffanlegg i byen El Alto.

Tysdag rykte politiet og soldatar inn for å rydde unna demonstrantane. Tre personar vart drepne og tretti såra i samanstøytane. Ein talsmann ved kontoret til ombodsmannen seier at to av dei drepne vart skotne, blant dei ein 31 år gammal mann.

– Vi ber styresmaktene om etterforsking, sa talsmannen til nyheitsbyrået AFP. Han understreka at alle drepne og såra er tilhengarar av Morales.

Etter samanstøytane tysdag er talet på drepne etter presidentvalet 20. oktober oppe i 27, ifølgje Den interamerikanske menneskerettskommisjonen.

Det bolivianske forsvaret har uttalt at «vandalar» angreip og delvis øydela drivstoffanlegget Senkata i El Alto ved bruk av eksplosiv.

Ein kolonne med om lag 50 tankbilar vart tysdag eskorterte ut av anlegget for første gong på ei veke. Tankbilane frakta bensin, diesel og flytande gass.

Morales' tilhengarar sette opp sperringar rundt anlegget førre veke i protest mot det dei meiner er eit kupp av fungerande president Jeanine Añez. Vegsperringane har ført til mangel på bensin og mat i landet.

