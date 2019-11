Vatikanet bekymra etter kursendring frå USA i synet på israelske busetjingar

utenriks

Måndag hevda utanriksminister Mike Pompeo i USA at busetjingane til Israel på Vestbreidda ikkje er i strid med folkeretten. Dermed gjorde USA endå ei kursendring i favør av Israel i Midtausten-politikken sin.

Vatikanet fryktar at kursendringa kan komme til å undergrave fredsprosessen mellom Israel og Palestina og den allereie skjøre stabiliteten i regionen. I ei fråsegn onsdag skriv Vatikanet at dei støttar både Israel og Palestinas rett til å leve innanfor grensene som er anerkjente av verdssamfunnet. Dei skriv òg at dei framleis støttar ein tostatsløysing.

Dei israelske busetjingane på Vestbreidda ligg i okkuperte palestinske område. Det har vore stor internasjonal semje om at dei er i strid med folkeretten, og USA har no plassert seg på kollisjonskurs med mellom anna EU og gjengse tolkingar av folkeretten.

(©NPK)