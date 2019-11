Bloomberg stadig nærare nominasjonskampen i Demokratane

utenriks

Bloomberg leverte torsdag inn dei nødvendige papira til den føderale valkommisjonen i USA. Men ein av medarbeidarane til milliardæren understrekar likevel at Bloomberg enno ikkje endeleg har bestemt seg for om han skal stille som kandidat.

Ei formell kunngjering blir likevel venta innan få dagar.

77 år gamle Bloomberg er ein av dei rikaste menneska i verda. Han har ein antatt formue på over 50 milliardar dollar, tilsvarande over 457 milliardar kroner, og han har allereie erklært at han vil bruke over 100 millionar dollar til å bidra til å få Donald Trump ut av Det kvite hus, uavhengig om han stiller som presidentkandidat eller ikkje.

Nyheita om at Bloomberg har registrert seg hos den føderale valkommisjonen, kjem ikkje som noka stor overrasking. Han har allereie registrert seg til nokon av nominasjonsvala som blir haldne i byrjinga av neste år. Det har òg i lang tid vorte spekulert på at han sjølv vil stille som kandidat.

(©NPK)