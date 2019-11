EU ber Tyskland bruke meir og Italia bruke mindre i budsjettet for neste år

utenriks

Denne veka kom EU med tilrådingane sine basert på budsjettforslaga i dei 19 eurolanda. EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis seier det er tryggande å sjå at enkelte land er i stand til å bruke finanspolitikken til å støtte opp om investeringar, og han trekker fram Tyskland og Nederland.

– Det er likevel rom for å gjere meir, seier Dombrovskis, som også tidlegare har oppmoda Tyskland til å bruke meir pengar på å stimulere økonomien i landet.

I den andre enden av skalaen er han opptatt av at land med høg gjeld, som ikkje oppfyller krava i den såkalla stabiliserings- og vekstpakta, bør halde igjen på pengebruken. Her nemner han Belgia, Frankrike, Italia og Spania. Dette er land der gjelda er på rundt 95–130 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), mot målet til pakta om at den skal vere under 60 prosent. Dersom gjelda er høgare, bør budsjetta bidra til å redusere ho.

– Desse bør nytte den lågare rentekostnaden til å redusere gjelda. Det bør vere deira prioritet, seier Dombrovskis.

Hellas og Portugal har òg skyhøg gjeld, høvesvis rundt 170 og 120 prosent av BNP, men har i motsetning til dei fire andre landa budsjettplanar som legg opp til å få ned gjelda.

