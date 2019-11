Forskarar i Australia har påvist hudkreftgen

utenriks

Det er det medisinske forskingsinstituttet QIMR Berghofer i Australia som har kartlagt gena som skal ha avgjerande tyding for kor mykje eksponering for solstrålar huda til ein person toler, før det blir utvikla hudkreft – melanom. Nokre gen er kanskje openberre, som lys hud, medan andre ikkje er det.

Professor David Whiteman leier arbeider ved Berghofer og seier data frå 15.000 personar i QSkin-studien, den største genetiske studien i verda på hudkreft, er gjennomgått for å sjå korleis gen og soleksponering i kombinasjon påverkar risikoen for å utvikle kreft.

Ikkje openberre gen

Whiteman seier at studien viser at personar med mørkt hår og «olivenhud» kan vere like genetisk disponert for å få melanom som personar med lyst hår og lys hud, det handlar berre om andre gen.

Personar som er genetisk disponerte for å få hudkreft, treng ikkje mykje sollys mot huda for å utvikle sjukdommen.

– Andre personar, som har ein låg genetisk risiko for melanom, og som kan ha gen for DNA-reparasjonsmekanismar og eit immunforsvar som gir dei ein fordel, kan framleis få melanom, men dei må bli utsette for sollys heile tida, seier Whiteman til avisa The Australian om funna i studien.

– Dette har gjort det mogleg å for første gong vise at det ikkje berre er dei openberre gena som betyr noko, det er andre gen òg, seier han.

Aukar kraftig i Noreg

Australia er i verdstoppen for hudkreft, med meir enn 12.000 nye personar diagnostisert med den dødelegaste hudkreftforma kvart år. Ifølgje Kreftregisteret er Noreg òg på verdstoppen i førekomst av melanom, og kreftforma aukar dessutan kraftig. 2.325 personar fekk melanom i Noreg i 2018, og ved utgangen av 2018 var det 27.315 menn og kvinner i Noreg som enten har eller har hatt melanom. Dette er ein auke på meir enn 10.000 på ti år.

For personar med høg genetisk risiko er eksponering for sollys ein sterk medverkande faktor til utvikling av kreft, medan personar med låg genetisk risiko berre utviklar hudkreft etter å ha vore eksponert for solstråling eit heilt liv, opplyser Berghofer i ei pressemelding.

Resultata frå studien The QSkin Study er publisert denne veka i British Journal of Dermatology.

Verst å bli brent som barn

Funna tyder vidare på at folk med desse gena risikerer å utvikle sjukdommen berre etter kort tid i Australias solrike klima og eksponert for berre beskjedne nivå stråling.

– Dataa våre viser at folk som er fødde og oppvaksne i Australia, har 50 prosent høgare risiko for melanom, medan dei som flyttar til Australia i vaksen alder, med same gen, har mindre risiko for å utvikle same dødelege sjukdom, seier Whiteman.

– Dette stadfestar at solskadar fram til 20-årsalder er spesielt farleg for folk med ein høgare genetisk risiko, fordi det i seg sjølv er nok til å provosere fram sjukdommen, dei treng ikkje å ligge og sole seg lenge i tillegg, seier han.

