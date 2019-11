Hitlers flosshatt selt for over 500.000 kroner

utenriks

Blant dei over 800 nazi-tilknytte gjenstandane som vart auksjonerte bort onsdag, var kjolen til Adolf Hitlers kone Eva Braun, Hitlers flosshatt og Hermann Görings sigareske.

Kjolen til Braun vart auksjonert bort for stive 46.000 kroner, medan «Mein Kampf» gjekk for 1,3 millionar kroner. Hitlers flosshatt gjekk for over ein halv million kroner.

Auksjonen, som vart halden i Grasbrunn nær München i regi av auksjonshuset Hermann Historica, har vorte møtt med kritikk frå mellom anna frå den europeiske jødiske foreininga EJA.

Hermann Historica-sjef Bernhard Pacher opplyser at dei har selt rundt 80 prosent av gjenstandane og seier at dei fleste som kjøpte, var museum, nasjonalsamlingar og private samlarar med akademisk interesse for feltet.

– Jobben vår er å hindre at desse tinga hamnar i feil hender, sa han før auksjonen, som held fram over internett torsdag.

(©NPK)