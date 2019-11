Irans revolusjonsgarde seier dei har arrestert leiarane for bensinprotestane

utenriks

– Leiarane bak opprøret vart identifiserte og arresterte, seier talsperson Ramazan Sharif for Revolusjonsgarden. Han skuldar Irans «fiendar» USA og Israel for å stå bak uroa i landet.

Den siste veka har det vore kraftige opptøyar over heile Iran som følgje av at styresmaktene brått sette bensinprisen kraftig opp.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International opplyser at minst 106 demonstrantar drepne, og at talet kan vere så høgt som 200. Iranske styresmakter har kalla talet «fabrikkert» og har sagt at berre ni personar er stadfesta døde og meir enn 1.000 er arrestert.

Som følgje av opptøyane har styresmaktene innskrenka tilgangen til internett, og det har derfor vore lite informasjon som har komme ut av landet.

Iran er hardt ramma av dei økonomiske sanksjonane som vart innførte av USA etter at landet trekte seg frå den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.

(©NPK)