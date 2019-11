Kongressen vedtok lovforslag om menneskerettar i Hongkong

utenriks

Representanthuset vedtok lovforlaget med 401 mot 1 stemme onsdag, dagen etter at Senatet samrøystes vedtok lova om menneskerettar og demokrati i Hongkong.

Ved å godkjenne lova støttar òg dei amerikanske folkevalde demonstrasjonane mot Hongkong-regjeringa og Kina. Det har fått Kina til å åtvare om «sterke mottiltak» om lova blir endeleg godkjent av den president Donald Trump. Kina ber òg USA om å slutte å blande seg i Hongkongs og Kinas interne forhold.

Lovforslaget krev at den amerikanske presidenten årleg vurderer handelsstatusen USA har innvilga Hongkong.

Forslaget blir no sendt til Trump, som ikkje har sagt om han kjem til å skrive under og godkjenne lova. At lovforslaget gjekk gjennom Kongressen med stort fleirtal, kan påverke avgjerda.

Det kan igjen påverke det økonomiske forholdet mellom stormaktene og stikke kjeppar i hjula for ein handelsavtale mellom USA og Kina.

Hang Seng-indeksen i Hongkong fall med 1,62 prosent etter opninga torsdag i frykt for at lovforslaget kan påverke forhandlingane mellom dei to landa.

(©NPK)