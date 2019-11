Paven bad om auka innsats mot prostitusjon og menneskehandel i Thailand

utenriks

Framfor 60.000 tilskodarar styrte ikkje paven unna dei vanskelege temaa under Thailand-besøket sitt.

Han bad om at sårbare barn og kvinner som er offer for prostitusjon og menneskehandel, får hjelpa dei treng.

– Alle er ein del av familien vår. Dei er mødrene våre, brørne og søstrene våre, sa han.

Thailand har eit rykte om å vere eit reisemål for sexturisme. Ifølgje thailandske styresmakter har landet over 120.000 sexarbeidarar.

Prostitusjon er ulovleg i Thailand, men handhevinga av lova har ikkje vorte følgt like nøye opp. Det har ført til utvikling av ein blomstrande sexindustri som såg dagens lys på 1970-talet for å betene amerikanske soldatar under Vietnamkrigen.

Det er første gong pave Frans besøker Thailand. Han reiser vidare til Japan, der han skal besøkje Nagasaki og Hiroshima.

(©NPK)