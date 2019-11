Føderale avrettingar kan bli sak for USAs høgsterett

utenriks

Ein føderal dommar sette onsdag kveld ein mellombels stoppar for planane til regjeringa om å ta opp att føderale avrettingar neste månad. Dommar Tanya S. Chutkan meiner dei fem dødsdømte det no handlar om, truleg vil vinne fram i den juridiske kampen sin.

Dei fem meiner dei planlagde avrettingane er urettmessige, og at regjeringa prøver å omgå normale prosedyrar for å gjennomføre dei raskt.

– Interessene til allmenta er ikkje tent med at den juridiske prosessen blir kortslutta. Dei er i høgaste grad tent med at den strengaste straffa blir pålagt i samsvar med lova, sa dommaren.

Regjeringa planla å gjennomføre den første avrettinga 9. desember og dei fire neste kort tid etter det. For tida sit 62 personar i føderalt fengsel med ein dødsdom hengande over seg.

Sidan høgsterett i 1976 godtok bruk av dødsstraff i USA, er berre tre personar avretta etter å ha vorte dømde til døden i føderale saker. Avrettingane skjedde i åra 2001–2003. Den meste kjente av dei dømde var Timothy McVeigh, som stod bak bomba som drap 168 menneske i Oklahoma City i 1995.

Sidan 1976 har dei amerikanske delstatane dømt over 7.800 menneske til døden og avretta over 1.500. Texas åleine står for over ein tredel av desse avrettingane.

