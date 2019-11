Graffitikampanje mot partnardrap i Frankrike

utenriks

«Sylvia» , «Dalila», «Aminata», «Céline» og «Julie».

Dette er namna på nokre av dei over 100 kvinnene som blir anslått å ha vorte drepne av partnaren eller ekspartnaren sin i Frankrike hittil i år. Namna prydar bygningar fleire stader i Frankrike som del av ein kampanje som krev tiltak som skal førebygge partnardrap.

Aktivistar som har kartlagt partnardrap, har konkludert med at over 130 er drepne så langt i 2019.

Frankrikes president Emmanuel Macron har tidlegare omtalt problemet som «Frankrikes skam».

Studiar har vist at Frankrike er på topp i EU når det gjeld partnardrap, og ein rapport frå justisdepartementet frå november konkluderte med at det er gjort for lite for å forhindre drapa.

(©NPK)