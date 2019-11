Russisk politikar blir skulda for å bagatellisere vald mot kvinner

utenriks

I eit brev til justisminister Aleksandr Konovalov skriv familiane at avløysaren til Konovalov, visejustisminister Mikhail Galperin, er uskikka til stillinga.

Slektningane peikar på at dei føler seg djupt krenkte av utsegnene til Galperin, ifølgje eit utdrag frå brevet som fredag vart offentleggjort av rettshjelpsgruppa Zona Prava.

Blant avsendarane er faren til Jana Savtsjuk, som vart drepen av partnaren sin i 2016 etter at politiet lét vere å respondere då ho ringde etter hjelp.

Saka sjokkerte mange russarar, ikkje minst fordi ein kvinneleg politibetjent skal ha bedt Savtsjuk om å roe seg ned.

– Ikkje vêr bekymra. Viss du blir drepen, vil vi komme og registrere liket, lydde beskjeden.

I ei fråsegn til Den europeiske Menneskerettsdomstolen (ECHR) i oktober sa visejustisminister Galperin at vald utanfor familien er eit større problem enn vald i familien. Han sa òg at lovverket gir kvinner vern, medan menn er langt meir sårbare fordi dei «ikkje blir forventa å be om vern».

Fråsegna vart gitt etter at fire kvinnelege valdsoffer hadde klaga russiske styresmakter inn for ECHR for ikkje å gi dei god nok vern. Blant dei var Margarita Gratsjeva, som i 2017 fekk hendene kutta av ektemannen.

