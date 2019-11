Store demonstrasjonar mot regjeringa i Colombia

utenriks

– President, gå av! var ein av parolane til demonstrantane som toga gjennom hovudstaden Bogotá.

Også i ei rekke andre byar var det protestar. Ifølgje politiet og styresmaktene deltok til saman over 200.000 menneske.

Dei protesterte både mot økonomiske forskjellar, korrupsjon og dei påståtte planane til regjeringa om å heve pensjonsalderen. Gjennomføring av fredsavtalen med FARC-geriljaen, som vart forhandla fram med hjelp frå Noreg i 2016, var òg eit krav. Fagforeiningar, studentar, bondeorganisasjonar og urfolksgrupper har tatt initiativ til demonstrasjonane.

Duque og regjeringa hans har frykta utbrot av valdelege opptøyar, som i år har ramma både Bolivia, Chile og Ecuador. Regjeringa har utkommandert 170.000 politifolk for å hindre uro og skulda Venezuela for å prøve å fyre opp under misnøya.

Protestane torsdag var stort sett fredelege, men nokre stader oppstod den samanstøyten mellom demonstrantar og opprørspoliti.

I sentrum av Bogotá kasta ei mindre gruppe maskerte menneske egg på politiet, som svarte med tåregass. Det vart òg meldt om samanstøytar i andre delar av hovudstaden, og dessutan øydeleggingar av bussar og blokkerte vegar. I byen Cali vart det innført portforbod frå klokka sju på kvelden lokal tid.

Minst åtte sivile og 28 politibetjentar skal ha vorte skadde i samanstøytane. Ti personar skal vere arrestert, og 22 vart haldne mellombels av politiet, skriv nyheitsbyrået Reuters.

(©NPK)