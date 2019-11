Svenske medium: Forsvarsministeren i Irak mistenkt for trygdesvindel

utenriks

Tidlegare denne veka skreiv nettavisa Nyheter Idag, som har samband til partiet Sverigedemokraterna, at al-Shammari har dobbelt statsborgarskap. Han skal ha vore folkeregistrert under eit anna namn i ein forstad til Stockholm.

Fredag stadfestar det svenske forsvarsdepartementet overfor Svenska Dagbladet at al-Shammari òg har svensk statsborgarskap. Han skal ha hatt status som sjukmeldt, og både Nyheter Idag og Expressen skriv at han blir for mistenkt trygdesvindel.

I 2015 var han mistenkt for bedrageri, og året etter sat han varetektsfengsla i Sverige, ifølgje Aftonbladet. Etterforskingane skal ha vorte avslutta utan at sakene kom for retten.

Ingen av dei svenske media har fått opplysningane stadfesta frå al-Shammari sjølv eller familien hans. Dei viser mellom anna til opplysningar frå anonyme kjelder og offentlege svenske dokument.

I irakiske medium vart likevel rykte om det svenske statsborgarskapet omtalt då den tidlegare generalen vart foreslått som forsvarsminister i vår. Avisa Bagdad Post hevda i april at al-Shammari ikkje har svensk statsborgarskap.

Ein ikkje namngitt person på ambassaden til Irak i Sverige seier til Aftonbladet at det ikkje er uvanleg at irakarar har fleire statsborgarskap.

