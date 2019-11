Tesla lanserer sin første elektriske pickup

utenriks

Bilen er den sjette modellen sidan Tesla vart grunnlagt i 2003, og han skal vere den mest eksperimentelle, skriv CNBC.

Pickupen skal konkurrere i den amerikanske marknaden mot modellar som Ford F Series, som har vore den mestseljande pickupen i USA i over 40 år, følgt av GMs Chevrolet Silverado.

– Vi treng berekraftig energi no. Viss vi ikkje har ein pickup, kan vi ikkje løyse det. Dei tre mest selde bilane i USA er pickupar. For å få til berekraftig energi, treng vi ein pickup, sa Musk under lanseringa, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Under presentasjonen i vart bilen utsett for fleire testar for å vise kor robust han er. Bilen vart både slått på med sleggje og skote på med pistol.

Musk har sagt at prisen på bilen startar på om lag 50.000 dollar, litt over 450.000 norske kroner. Cybertruck er inspirert av filmar som «Bladerunner» og «The Spy Who Loved Me».

Produksjonen er forventa å starte i slutten av 2021.

Tesla-sjefen vedgår at etterspørselen etter denne modellen kan vere mindre enn flaggskipa Model S sedan og Model X SUV, skriv CNBC.

(©NPK)