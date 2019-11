25 døde etter meslingutbrot på Samoa

utenriks

Regjeringa opplyser at 2.194 tilfelle av sjukdommen har vorte påvist, der over halvparten er barn under fire år.

Alle dei registrerte dødsfalla, bortsett frå ein 37 år gammal mann, gjeld barn i same aldersgruppe.

Styresmaktene på Samoa har erklært unntakstilstand for å kjempe mot epidemien, og dei har mellom anna stengt skular, sett i gang vaksinasjonsprogram og lagt ned forbod mot at barn deltar i offentlege samlingar. Ifølgje styresmaktene har meir enn 17.000 menneske vorte vaksinerte dei siste fem dagane.

Styresmaktene erklærte meslingepidemi i landet etter dei første dødsfalla i oktober. Australia og New Zealand har sendt spesialistar til landet, og UNICEF har sendt rundt 110.000 dosar med vaksinar for å hjelpe befolkninga på rundt 200.000.

Dei nærliggjande nasjonane Tonga og Fiji har òg opplevd utbrot av meslingar, men Samoa har vorte ramma hardast grunna låge vaksinasjonsratar.

