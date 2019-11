Israels riksadvokat: Netanyahu kan halde fram trass tiltalen

utenriks

Fråsegna frå riksadvokat Avichai Mandelblit kjem berre dagar etter at han tok ut tiltalen mot Netanyahu, som inneber skuldingar om korrupsjon, tillitsbrot og mutingar.

I tillegg til at Netanyahu er statsminister, er han òg for tida helseminister, arbeidsminister, viselandbruksminister og minister med ansvar for saker som gjeld jødar i andre land. Riksadvokaten nemner ikkje konkret i fråsegna si i kva grad Netanyahu kan halde fram i dei andre ministerverva.

Statsministeren er under eit stort press frå motstandarane sine, som meiner han bør gå av. Netanyahu, som har avvist skuldingane, nektar å gå av som statsminister og seier at han vil kjempe mot skuldingane i statsministerposisjon.

Han er den første sitjande statsministeren i Israels historie som blir tiltalt i ei straffesak.

