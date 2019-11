Louis Vuittons eigar kjøper smykkeselskapet Tiffany & Co

utenriks

LVMH opplyser i ei fråsegn måndag at summen vil liggje på 16,2 milliardar dollar. Avtalen omfattar det 180 år gamle smykkeselskapet og deira 300 butikkar over heile verda, for 135 dollar per aksje.

Ifølgje fråsegna har avtalen vorte godkjent av styraren til begge selskapa, og håpet er at ei overtaking kan skje i 2020.

LVMH seier avtalen vil styrkje posisjonen til selskapet på den amerikanske marknaden, og når det gjeld luksuriøse smykke.

Tiffany seier avtalen vil sikre den langsiktige overlevinga til selskapet.

LVMH er allereie eigar av 75 merke.

(©NPK)