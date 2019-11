Mange kreftoverlevende døyr av hjartesjukdommar

utenriks

Meir enn kvar tiande kreftpasient døyr ikkje av sjølve sjukdommen, men i staden av hjarte- og karsjukdommar som til dømes hjarteinfarkt. Det kjem fram av resultata som amerikanske forskarar nyleg har publisert i det medisinske tidsskriftet European Heart Journal.

For visse krefttypar som brystkreft, prostatakreft eller kreft i skjoldbruskkjertelen, gjeld dette omtrent halvparten av pasientane.

– I det første året etter å ha fått diagnosen var denne risikoen fleire gonger høgare, samanlikna med resten av befolkninga, seier Kathleen Sturgeon, professor ved Penn State medisinske universitet i USA i ei pressemelding.

Forskarane har analysert rundt tre millionar kreftpasientar som var ramma av 28 ulike typar kreft over ein periode på 40 år. 38 prosent av pasientane døydde av kreftsjukdommen, medan 11 prosent døydde av hjarte- og karsjukdommar. Risikoen var størst det første året etter diagnosen var sett, og for pasientar yngre enn 35 år. Pasientar med aggressiv kreft og/eller kreft som er vanskeleg å behandle, hadde òg ein større risiko for å døy av hjarte- og karsjukdommar samanlikna med andre.

Ei sannsynleg forklaring er ifølgje forskarane den aggressive behandlinga som mange kreftpasientar får gjennom stråling og cellegift.

