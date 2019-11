Minst seks sjuke på cruiseskip i USA

utenriks

Cruiseskipet Norwegian Joy låg til kai i Los Angeles søndag, då dei seks passasjerane vart undersøkte. Ifølgje CBS Los Angeles hadde dei seks passasjerane vorte sjuke etter at skipet låg til kai i San Pedro. Det skal ikkje vere alvorleg for nokon av dei.

Bataljonssjef Daniel Curry ved brannvesenet i Los Angeles seier at dei vart utkalla med beskjed om at éin passasjer var sjuk. Då dei kom fram hadde dei hjelpt seks stykke, av dei fekk fire hjelp til å komme seg vidare til sjukehus.

– Dei var i grei form, ingen hadde umiddelbare behov, men dei var kvalme og trong å bli transporterte, sa Curry om dei fire.

Mogleg virus

Norwegian Joy har tilbakelagt eit 17 dagar lang cruise frå Miami via delar av Columbia, Guatemala og den mexicanske rivieraen, før det kom til San Pedro i Los Angeles. Der venta hjelpa, etter at melding om mogleg norovirusutbrot kom frå skipet.

Curry seier at det var 2.000-3.000 reisande om bord.

Ifølgje passasjerar vart det kunngjort på skipet for tre dagar sidan at folk hadde byrja å bli sjuke om bord.

– Dei sa at det var mange sjuke folk, og det vart lagt restriksjonar på mange ting, seier passasjer Brigitte Leise.

Passasjerane fekk mellom anna beskjed om å vaske seg på hendene kvar gong dei forlét eit rom, og dei fekk heller ikkje lov til å forsyne seg sjølv med mat.

– Dei tok alle putene, og dei vaska dei, og då vi gjekk av skipet hadde dei vernedrakter på og dei desinfiserte alle romma, seier Judy Lukos.

Klare til nytt cruise

Verken selskapet eller brannvesenet vil stadfeste at det dreier seg om eit norovirusutbrot, men i ei melding frå Norwegian Cruise Line erkjenner selskapet at nokre av passasjerane på Norwegian Joy fekk magerelatert sjukdom medan skipet segla gjennom Panamakanalen.

– For å gjere ringverknadene mindre av denne sjeldne hendinga, implementerte vi strenge sanitærprosedyrer. Dei råka passasjerane er venta å vere ok, og skipet blir fyllt opp for endå eit cruise som kastar loss søndag kveld, opplyser selskapet.

(©NPK)