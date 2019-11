Ny svensk etterforsking av Iraks forsvarsminister

utenriks

Den svenske rikseininga mot internasjonal og organisert kriminalitet vurderer no korleis dei skal arbeide vidare med saka, opplyser den svenske påtalemakta.

Dei seier at etterforskinga er «i ein veldig tidleg fase».

Ifølgje avisa Expressen har al-Shammari eller Najah al-Adeli, som er det svenske namna hans, tidlegare vore general i Iraks hær då Saddam Hussein var leiar i landet.

Dei siste dagane har fleire svenske medium meldt at Shammari har svensk statsborgarskap i tillegg til det irakiske statsborgarskapet sitt. Opplysningane er òg stadfesta av det svenske forsvarsdepartementet overfor Svenska Dagbladet.

Forsvarsministeren skal ifølgje dei svenske medieopplysningane ha vore under etterforsking for trygdesvindel i Sverige, i tillegg til fleire andre forhold. Etterforskingane skal ha vorte avslutta utan at sakene mot al-Shammari kom opp for retten.

(©NPK)