Stadig meir klimagassar i atmosfæren

utenriks

Det går fram av nye tal frå Verdsmeteorologiorganisasjonen (WMO). Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren var i fjor den høgaste på minst 3 millionar år.

Utsleppa av metan og nitrogenoksid, som også bidrar til å varme opp kloden, steig òg til nye rekordnivå i 2018.

– Det er ingen teikn til nokon oppbremsing, og slett ingen nedgang, i konsentrasjonen av klimagassar i atmosfæren, trass forpliktingane i Parisavtalen, seier WMO-sjef Petteri Taalas.

Han minner om at temperaturen på kloden var mellom 2 og 3 grader varmare førre gong det var like mykje CO2 i atmosfæren som no – for fleire millionar år sidan. Havnivået var mellom 10 og 20 meter høgare.

– Den vedvarande langsiktige utviklinga betyr at framtidige generasjonar vil stå overfor stadig meir alvorlege følgjer av klimaendringane. Desse inkluderer høgare temperaturar, meir ekstremt vêr, knappare tilgang til vatn, havnivåstiging og forstyrring av økosystem i havet og på land, seier Taalas.

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren i fjor var på 407,8 delar per million (ppm), opp frå 405,5 ppm året før.

(©NPK)